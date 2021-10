BR-364 ficará fechada por tempo indeterminado, diz líder de protesto

Na última terça feira, o diretor da Rádio Difusora Acreana Raimundo Fernandes e o secretário de comunicação Rutembergue Crispim, promoveram no prédio da Emissora um café da manhã para todos os assessores de imprensa que são responsáveis pela divulgação das ações do governo do Estado através das suas respectivas secretarias.

O encontro foi uma ideia do novo diretor de jornalismo Damião Viana e do jornalista J. Guimarães. A finalidade do encontro com estes profissionais de imprensa foi colocar a Rádio Difusora Acreana e seus programas de maior audiência para eles poderem divulgar todas as ações que vem acontecendo no governo de Gladson Cameli, e com isso a população possa tomar conhecimento com mais clareza do compromisso do governador com todas as famílias que residem na cidade e no interior do estado.

Nossa reportagem manteve contato com vários assessores e jornalistas do sistema público de comunicação e segundo eles, esta ideia de aproximação na divulgação das notícias, só mostra o compromisso que o governo tem com os acrianos.

Também esteve presento no encontro o diretor presidente da FUNDAC (Fundação Aldeia de Comunicação), Luc Lima que reforçou as ideias colocadas por todos os participantes.

Ronaldo Duarte

