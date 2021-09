PM apreende arma de fogo na cidade de Manoel Urbano

Uma Portaria assinada pelo presidente do Instituto Sócioeducativo do Acre (ISE) e divulgada nesta semana no Diário Oficial, confirmou o nome de Janeldo Damasceno Lima como o novo Diretor do Centro Sócioeducativo Purus de Sena Madureira. Janeldo exercia anteriormente a função de coordenador de segurança e assume a vaga no lugar do policial penal Valdenor que pediu pra sair por motivos pessoais.

Nesta sexta-feira (17), em entrevista cedida à imprensa local, Janeldo disse se tratar de um novo desafio em sua vida e ao mesmo tempo agradeceu a confiança depositada em seu nome. “Agradeço inicialmente a Deus por essa oportunidade. Vamos fazer um trabalho buscando parcerias com outros órgãos para a implantação de cursos para os nossos adolescentes. A nossa preocupação é oferecer oportunidades para que os nossos jovens sejam reinseridos à sociedade. Agradeço também à equipe de Governo e ao deputado Gehlen Diniz pelo apoio e confiança”, destacou.

O Centro Sócioeducativo Purus atende adolescentes em conflito com a lei, sendo que nos últimos anos diminuiu bastante o número de menores de idade apreendidos no local. Atualmente 24 adolescentes se encontram sob a responsabilidade do Estado.

Edinaldo Gomes

