Damião Viana assume a direção de jornalismo da Rádio Difusora Acreana

O radialista Damião Viana foi convidado no início do mês pelo diretor geral da Rádio Difusora Acreana Raimundo Fernandes para assumir a coordenação de jornalismo da emissora, e apresentar de forma definitiva o programa de maior audiência da difusora Gente em Debate que vai ao ar das 10 às 12 horas em cadeia com todas as emissoras do sistema público de comunicação do estado.

Damião Viana é considerado muito experiente pós tem mais de 22 anos de rádio e transita bem entre todos os integrantes da emissora, nossa reportagem manteve contato com o radialista, segundo ele irá se esforçar ao máximo junto com sua equipe da Capital e do interior para levar aos ouvintes um jornalismo de qualidade sempre presando pela verdade e boa informação, finalizou

Da redação

