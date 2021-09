Gerlen Diniz poderá perder todos os cargos do governo que devem ser repassados a Mazinho Serafim

O deputado estadual Gerlen Diniz, ex. líder do govenador Gladson Cameli na Assembleia Legislativa. Ultimamente vem atacando os secretários de estado e o próprio governador Gladson Cameli. O deputado Gerlen, no final do último mês no plenário da Assembleia Legislativa fez duras críticas e acusações fortes aos secretários, dizendo que muitos estão fazendo campanha antecipada e esquecendo suas obrigações, causando revolta entre o secretariado de governo, agora por último o deputado Gerlen denunciou o próprio governado Gladson Cameli, dizendo que todas as máquinas novas que foram encaminhadas para reabrirem os ramais nas comunidade do Rio Yaco estão paradas por falta de motoristas e combustível, deixando assim as famílias isoladas sem poderem retirarem suas produções.

No meio desta briga toda quem deverá ser mais prestigiado pelo governador Gladson Cameli é o atual prefeito do Município de Sena Madureira, Mazinho Serafim, que segundo informações dos bastidores políticos todos os cargos do deputado Gerlen Diniz serão oferecidos ao atual prefeito Mazinho e a deputada Meire Serafim. Caso o prefeito resolva apoiar o governador nas próximas eleições.

Nossa reportagem tentou contato com o deputado Gerlen Diniz para sabermos qual os motivos de fortes críticas a um governo que ele defendeu por tanto tempo e se haverá possibilidade dele compor o bloco de oposição ao governador, encabeçado pelo senador Sergio Petecão, mais seu telefone estava fora de cobertura.

Nossa reportagem também tentou contato com o prefeito Mazinho Serafim para sabermos se realmente haverá possibilidade dele e a deputada aceitar um possível convite do governador, ou não, mais seu telefone também estava fora de cobertura.

Na cidade de Sena Madureira se comenta que se houver de fato o racha entre o deputado Gerlen e o governador, a reeleição do deputado estará totalmente comprometida, podendo ficar sem mandato nas próximas eleições.

Caso os nomes citados na matéria queiram se pronunciar sobre o assunto, o espaço fica aberto. Contato da redação 99967 8096.

Ronaldo Duarte

