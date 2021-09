Confira a entrevista com o presidente da executiva estadual do Democratas Jairo Cassiano (Vídeo)

Em mais uma demonstração de unidade e fortalecimento, o Partido Democratas (DEM), promoveu na sexta-feira passada um grande evento em Rio Branco que marcou a posse de sua nova Diretoria. De agora em diante, Oto Sales responde pela presidência do DEM na capital tendo como vice-presidente o vereador Piaba.

A cerimônia contou com a presença das principais lideranças do Democratas no Acre, dentre as quais o deputado federal Alan Rick, deputado estadual Antônio Pedro e o ex-prefeito de Sena, Jairo Cassiano, presidente estadual da sigla.

Bastante otimista em sua nova função, Oto Sales agradeceu a confiança depositada em seu nome e disse que fará um trabalho pautado na ética e responsabilidade. “É um desafio novo em minha vida que encaro com muita responsabilidade. Faremos um trabalho voltado ao crescimento ainda mais do Democratas em nossa capital. Agradeço a confiança do deputado Alan Rick, do nosso presidente estadual Jairo Cassiano e demais lideranças”, frisou.

Demonstrando contentamento com a organização e unidade do partido, o deputado federal Alan Rick deu as boas vindas aos membros da nova Diretoria de Rio Branco. “Me sinto extremamente feliz com o crescimento do partido no Acre, o que aumenta a nossa responsabilidade de continuar trabalhando firme para que, através do nosso mandato, possamos ajudar a nossa população. Nesse momento, dou as boas vindas a nova Diretoria. Contem conosco”, salientou.

O presidente estadual do Democratas, Jairo Cassiano, também falou a respeito do evento. “Primeiramente agradeço a Deus por esse momento tão importante que faz parte do nosso planejamento. O Oto é suplente de vereador, e da família Sales e tem historia na política. O Democratas está se organizando para mostrar as famílias acreanas as mudanças necessárias. É preciso ouvir as bases nos municípios. Temos uma aliança com o governador Gladson Cameli e o Democratas apresenta o nome do deputado federal Alan Rick como pré-candidato a senador. Ele está sendo convidado por vários segmentos para ser candidato a senador. Vamos, ainda, montar uma chapa competitiva para estadual e federal”, adiantou.

Na ocasião, também foi sacramentada a posse de Francineudo Costa como vice-presidente estadual do DEM.

Da Redação

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram