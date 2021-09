Aparelhos celulares lançados por cima da muralha são apreendidos no presídio de Sena Madureira

Um homem identificado como Jadenis Rocha Pinto, de 30 anos, foi morto após ser ferido com gargalo de garrafa na noite deste domingo, 5, no bar Espaço SOS localizado na Avenida Brasil, no bairro Xavier Maia, em Rio Branco.

Segundo informações de populares repassadas a polícia, Jadenis estava no bar na companhia de “amigos”, quando se desentendeu com um homem não identificado e entraram em luta corporal.

Durante a briga, uma outra pessoa entrou na confusão, tomou posse de uma gargalo de garrafa e desferiu um golpe que atingiu o pescoço de Jadenis. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu correr cerca de alguns metros e caiu sagrando em via pública. Após ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos ao chegarem ao local, nada puderam fazer por Jadenis que já se encontrava morto. Segundo o Médico do SAMU, o corte atingiu a veia jugular.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida a guarnição policial fez patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, porém ninguém foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Davi Sahid

