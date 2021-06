Pai e filho matam jovem a pauladas no portão da Asderacre, em Rio Branco

Na última sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante delito W.G. V, de 56 anos, que foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil após agredir sua companheira S.P de 33 anos na área rural do município.

Em sede policial, foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal praticado com incidência da Lei Maria da Penha.

Além disso, já no final da noite, as forças de segurança do Município cumpriram mandado de prisão preventiva de decisão proferida pela juíza criminal após representação da Delegada Titular. O mandado foi expedido em desfavor de P. E. M. A tendo em vista que, na data anterior (24.06), o autor agrediu sua companheira de apenas 17 anos A.S.A durante a madrugada.

A Delegada informou que, como o crime de lesão corporal praticado com os consectários da Lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada, assim que teve conhecimento dos fatos, se dirigiu à residência da vítima e a levou à Delegacia, onde foi atendida e acolhida pela Polícia Civil na sala adequada para atendimento às vítimas de violência do Projeto “Bem-me-quer”. Além disso, a adolescente foi entregue a sua genitora.

A delegada esclareceu que o autor já responde a outras investigações de violência doméstica praticada contra outras vítimas e irá continuar combatendo a violência doméstica e familiar contra a mulher na cidade.

“É preciso que haja um engajamento de todos para promover uma mudança da cultura de violência doméstica e familiar da localidade. A atuação articulada é a forma mais eficaz de combate à violência e o enfrentamento deve ser focado na prevenção e repressão qualificada dos crimes. As duas prisões de hoje demonstram a união das instituições e o comprometimento de todos no combate. Devo reconhecer a pronta disposição da polícia militar em apoiar nos apoiar nas prisões e a celeridade de resposta do judiciário nas demandas dessa natureza”. Disse a delegada Mariana Gomes.

Ascom/Polícia Civil do Acre