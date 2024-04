As imagens que circulam na internet mostram o exato momento em que um caminhão da Limpebrás, responsável pela coleta de lixo na capital Rio Branco, tombou. Os garis foram atendidos ainda no local do acidente pelos médicos do SAMU.

No veículo, estavam quatro pessoas: o motorista Josiel da Silva Muniz, de 25 anos, e os garis Paulo Sérgio Rodrigues Feitosa, de 28 anos, Cairo Alexandre Vanderlei Nascimento, de 19 anos, e Wesley Leite de Souza, de 29 anos. Eles ficaram feridos em uma curva próxima a um posto de combustível no bairro Joafra.

Apesar da gravidade não ouve vitímas fatais

Por acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram