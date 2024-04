Em abril de 2024, o programa Bolsa Família, pilar fundamental na luta contra a pobreza e a desigualdade social no Brasil, destaca a relevância da atualização cadastral a cada dois anos para garantir a continuidade dos benefícios e a possibilidade de inclusão de novas famílias em situação de vulnerabilidade.

A atualização cadastral bienal, medida crucial para o sucesso do programa, visa:

Manter a precisão das informações: Assegura que os recursos sejam direcionados às famílias que realmente necessitam.

Promover a justiça social: Evita fraudes e garante a equidade na distribuição dos benefícios.

Permitir a inclusão de novos membros: Abre espaço para a inclusão de famílias que ingressaram na situação de pobreza ou extrema pobreza.

Ajustar o valor do benefício: Possibilita a revisão do valor recebido por cada família, de acordo com sua realidade socioeconômica atualizada.

Governo reforça a importância da atualização cadastral para o Bolsa Família em 2024. Entenda melhor o sentido disso.

Risco de perda do Bolsa Família; atenção máxima

O processo de atualização cadastral do Bolsa Família é simples e pode ser realizado de diversas maneiras:

Aplicativo Meu CadÚnico: Disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos, permite a atualização online para quem não possui alterações nos dados cadastrais.

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS): Atendimento presencial é necessário para famílias que precisam realizar modificações nas informações já registradas.

Unidades do CadÚnico: Presentes em todo o país, oferecem suporte e orientação para a atualização cadastral.

Documentos necessários para atualização:

Cartão do Bolsa Família: Para famílias já inscritas no programa.

Documento de identidade com foto: RG, CNH ou carteira profissional.

CPF: Número de Cadastro de Pessoas Físicas de todos os membros da família.

Certidão de nascimento ou casamento: Para crianças e adolescentes.

Comprovante de residência atualizado: Contas de luz, água ou telefone.

Comprovante de renda: Carteira de trabalho, extrato bancário ou holerite (se houver).

Canais de Comunicação para Dúvidas e Informações:

Telefone: 135

Site do Ministério da Cidadania: https:https://antigo.cidadania.gov.br/

Aplicativo Meu CadÚnico: Disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos.

Unidades do CadÚnico: Presentes em todo o país.

Lembre-se e fique atento aos detalhes

O governo brasileiro, por meio do programa Bolsa Família, demonstra seu firme compromisso com a inclusão social e a erradicação da pobreza. A atualização cadastral é um elemento fundamental para garantir a efetividade do programa, assegurando que os recursos públicos cheguem às famílias que mais precisam.

Saiba antes que todo mundo que:

Lembre-se:

A atualização cadastral do Bolsa Família é obrigatória a cada dois anos.

O processo de atualização é simples e pode ser realizado de diversas maneiras.

É importante manter os documentos pessoais atualizados para facilitar a atualização cadastral.

Em caso de dúvidas, procure os canais de comunicação disponíveis.

