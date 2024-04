Audiência visa debater políticas públicas para melhorar o acesso das pessoas com deficiência à benefícios do INSS, sobretudo as crianças

Através de um requerimento, a vereadora Ivoneide Bernardino propôs uma audiência pública para debater os direitos da pessoa com deficiência com relação ao acesso à benefícios do INSS, principalmente as crianças.

A audiência vai ocorrer no dia 25 de Abril às 9 horas da manhã, no plenário da câmara municipal, e contará com a presença de representantes de vários setores da sociedade e autoridades do município.

Confiante na solução do problema, a parlamentar convida toda a população, sobretudo os moradores que contam com pessoas deficientes na família para participar e debater o tema.

“Será o momento propício para debatermos melhorias no acesso dessas pessoas aos benefícios que são assegurados por lei, mas que infelizmente algumas famílias tem encontrado dificuldades para conseguir obter. Vamos discutir com autoridades e demais representantes da sociedade uma alternativa para que as famílias não sejam mais prejudicadas. Convido a todos para participar”, disse a vereadora

