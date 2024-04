Após 11 anos de ausência, o governo do Acre, por meio da Polícia Civil, inaugura um novo marco na segurança pública da região, o Núcleo da Polícia-Técnica Científica na Delegacia de Sena Madureira. Três peritos foram alocados para atender não apenas Sena Madureira, mas também as cidades de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, reforçando os serviços de perícia e investigação na região.

Os serviços do novo núcleo iniciam a partir desta quinta-feira, 18, em resposta às demandas da população e ao reconhecimento da necessidade de fortalecer os mecanismos de investigação criminal. Os profissionais receberam uma sala específica, equipada com computadores, equipamentos especializados e um veículo para deslocamentos, garantindo eficiência e agilidade em suas atividades.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Dr. Henrique Maciel, comentou sobre a importância da implantação desse núcleo de perícia criminal na cidade: “Esta iniciativa representa um avanço significativo para a Polícia Civil não apenas de Sena Madureira, mas de toda a região do Purus. A presença dos peritos proporcionará maior celeridade e qualidade nas investigações, contribuindo para o combate à criminalidade e para a busca pela justiça”, disse.

O diretor de perícia, Mário Sandro Martins, enfatizou a relevância dos serviços que serão prestados pelo novo núcleo: “A reintegração dos serviços de perícia criminal é fundamental para fortalecer a capacidade investigativa das autoridades policiais. Estamos comprometidos em fornecer resultados precisos e confiáveis, auxiliando no esclarecimento dos mais diversos tipos de crimes e no fortalecimento do sistema de justiça.”

O Delegado de Sena Madureira, Thiago Parente, expressou sua satisfação em receber os novos profissionais em sua delegacia. “Estamos muito contentes com a chegada dos peritos em nossa cidade. Essa iniciativa irá reforçar nossas investigações e proporcionar maior segurança à população de Sena Madureira e das cidades vizinhas. Juntos, vamos trabalhar para garantir um ambiente mais seguro e justo para todos.”

Com a implantação do Núcleo da Polícia-Técnica Científica, espera-se uma melhoria significativa na capacidade de investigação e no combate à criminalidade na região do Purus, reforçando o compromisso das autoridades em garantir a segurança e a justiça para todos os cidadãos.

