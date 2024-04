No dia 16 de março de 2024, um crime bárbaro abalou a cidade de Bujari. Dois indivíduos foram vítimas de uma execução cruel enquanto estavam em uma distribuidora de bebidas.

De acordo com relatos, os executores estacionaram um veículo em frente ao estabelecimento comercial. Um deles, que ocupava o banco do carona, desceu e efetuou vários disparos utilizando uma pistola calibre .40 contra as pessoas que ali se encontravam. O ataque resultou na morte imediata de uma das vítimas, enquanto a outra foi levada ao Pronto Socorro na cidade de Rio Branco, onde veio a óbito dois dias depois.

Os investigadores iniciaram imediatamente as diligências e, no mesmo dia do crime, conseguiram identificar os dois suspeitos. O Inquérito Policial foi instaurado e o Delegado responsável pelas investigações representou pela prisão temporária de ambos.

No dia 2 de abril de 2024, o suspeito J.S.B foi capturado na cidade de Rio Branco, enquanto no dia 4 de abril, o veículo utilizado no crime foi apreendido pelos investigadores.

Hoje, dia 8 de abril de 2024, a equipe de investigação de bujari, com o apoio da Core, Necap e DPCI, conseguiram capturar o segundo executor, identificado como R.M.S, jovem de apenas 19 anos que estava se escondendo na cidade de Rio Branco.

Segundo o Delegado, a motivação do crime está ligada a uma disputa entre dois grupos criminosos na região. A investigação encontra-se em sua fase final e nos próximos dias o Inquérito Policial será encaminhado ao Poder Judiciário, dando continuidade à persecução penal e buscando a punição dos responsáveis por esse ato hediondo que assolou a comunidade de Bujari.

Por Assessoria PCAC Bujari

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram