O Senador Alan Rick (União-AC) anunciou nesta segunda-feira, 08, durante entrevista ao PodCast do Bar do Vaz, do AC24h, que a Azul Linhas Aéreas retomará as operações no Acre. Segundo o parlamentar, que tem coordenado os esforços para esse retorno desde o encerramento da operação da Azul no Acre, em 2016, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o vice-presidente da empresa, Fábio Campos, darão todos os detalhes nesta terça-feira, 9, durante o Fórum Empresarial, no auditório da Uninorte.

“Essa foi uma construção que fiz diretamente com a Azul ao longo dos últimos meses, contando com o apoio dos demais parlamentares da Bancada, do governo do estado e dos ministérios. Já adianto que teremos rotas que os acreanos têm solicitado muito, com voos diurnos, uma boa aeronave e, é claro, contamos com preço competitivo em relação as demais companhias. Com isso, colocamos o Acre na rota dos principais destinos nacionais e internacionais fomentando a economia, o turismo”, celebrou o Senador.

Alan Rick preferiu não repassar mais detalhes para que o ministro e o vice-presidente da Azul possam fazer o anúncio ao seu lado diante da imprensa e da sociedade civil acreana.

Transporte de carga e doações

Após a entrevista, o senador Alan Rick ainda comemorou que a Azul, atendendo seu pedido, já começou a fazer voos para o Acre em uma missão solidária, em parceria com o Ministério Público e a Receita Federal, transportando cerca de 140 toneladas de doações de Guarulhos para Rio Branco. O transporte inclui alimentos, roupas, além de diversos outros insumos, que serão importantes para ajudar a população afetada pelas fortes enchentes, que aconteceram em fevereiro no estado. Com o retorno das operações no Acre, além do transporte de passageiros, a movimentação de cargas será importante para ajudar a economia do estado.

