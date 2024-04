Um grave acidente ocorreu na tarde deste domingo (07) no km 06 da BR-364, sentido Rio Branco a Porto Velho.

Uma carreta carregada de pedras colidiu frontalmente com um Corsa Classic, resultando em danos graves ao veículo.

O motorista do Corsa, Paulo Victor dos Santos, 22 anos, foi resgatado pelo Samu e levado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado estável, com escoriações no tórax. A PRF compareceu ao local para os procedimentos periciais.”

Por AcreOnline.net

