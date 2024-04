O lateral Matheus Damasceno e o meia Giovani Silva serão reforços do Vasco para a disputa do segundo turno do Campeonato Estadual. Os dois atletas estavam atuando no Força e Luz, do Rio Grande do Norte, e devem ser integrados ao elenco no trabalho desta segunda, 8.

A direção do Vasco trabalha para fechar a contratação do atacante João Pedro. O atleta disputou o Campeonato Potiguar pelo Força e Luz.

O Vasco estreia no segundo turno do Estadual na quinta, 11, às 17h30, contra o Independência, e o técnico Maurício Carneiro começa a definir a equipe no trabalho desta segunda, na Fazendinha. O zagueiro Douglas e o volante Ker são desfalques certos.

