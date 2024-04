O Humaitá goleou o Galvez por 4 a 0 nesta terça, 2, no Florestão, e fechou o primeiro turno do Campeonato Estadual com 100% de aproveitamento. Ewerthon (2), Thalis e André Lima marcaram os gols do Tourão.

Sem time misto

Ao contrário do imaginado, o técnico Kinho Brito não montou um time misto no Humaitá. A equipe dominou a partida desde o início e fechou o primeiro turno com melhor aproveitamento da competição.

Ewerthon é o destaque

O meia Ewerthon comandou o meio-campo do Tourão e com dois belos gols foi o destaque da partida.

“Conseguimos o nosso primeiro objetivo e agora precisamos seguir com o trabalho para a segunda fase do campeonato. Nossa meta é a conquista do título e por isso precisamos nos manter firmes”, afirmou o camisa 10 do Tourão.

Fala, Brás!

“Entramos para a partida classificados, mas não era o resultado esperado. Vamos virar a página e começar a trabalhar para o segundo turno. Precisávamos rodar o elenco neste último jogo do turno. Foi um resultado duro e agora é focar no nosso objetivo”, comentou o técnico do Galvez, Marcelo Brás.

Classificação do grupo B

1º Humaitá 12 Pts

2º Galvez 5 Pts

3º São Francisco 3 Pts

4ª Plácido de Castro 3 Pts

5º Náuas 1 Pt

Próximos jogos

Adesg x Atlético

Na sexta, 5, às 16 horas, no Florestão

São Francisco x Plácido de Castro

Independência x Rio Branco

No sábado, 6, a partir das 15 horas, no Florestão

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram