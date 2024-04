A pequena cidade de Careiro, no interior do Amazonas, foi abalada por um crime hediondo nesta terça-feira (2). A professora Eliane Félix de Lima Barbosa, de 51 anos, foi encontrada morta em sua própria casa, com sinais de estupro e perfurações no pescoço. O trágico incidente gerou revolta entre os moradores, que realizaram um protesto em frente à delegacia local, exigindo justiça.

Segundo relatos de amigos da vítima, o corpo de Eliane foi descoberto por outros professores que trabalham na mesma escola. Ao perceberem sua ausência, eles entraram em contato com um dos filhos da vítima, que se dirigiu à residência e fez a terrível descoberta. “Ela estava nua na cama e com o pescoço quase degolado”, relatou um amigo da professora.

O suspeito do crime, identificado como um usuário de drogas com antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). As autoridades locais asseguraram que todas as medidas legais estão sendo tomadas e que o processo está em andamento. O corpo de Eliane foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Manaus para procedimentos de autópsia.

Além de professora, Eliane era pastora e uma figura querida na comunidade local. Sua morte repentina deixou todos consternados, e a Prefeitura de Careiro emitiu uma nota de pesar, expressando condolências à família, parentes e amigos da vítima. Neste momento de dor, a cidade se une em busca de justiça e solidariedade à família enlutada. Que Eliane descanse em paz.

Por Oliveira

