O Independência derrotou o Andirá por 3 a 1, de virada, neste sábado, 30, no Florestão, e confirmou uma vaga na disputa do 2º turno do Campeonato Estadual. Kaká, Erick e Catatau marcaram os gols do Tricolor enquanto Bill anotou para o Morcego.

Bom jogo

Independência e Andirá realizaram um bom jogo desde o início. O Tricolor começou jogando melhor, mas depois dos 15 minutos o Andirá equilibrou e criou boas oportunidades. Bill marcou e o Andirá foi para o intervalo vencendo.

Na segunda etapa, o técnico Eric Rodrigues mudou o Independência e garantiu a virada.

Fala, Eric!

“Tivemos muitos problemas durante a semana de preparação, mas conseguimos o nosso objetivo e estamos na disputa do título. Existem pessoas dentro do Independência que tentam complicar o trabalho, não ajudam de nenhuma maneira e ainda criam problemas. O nosso objetivo é conquistar uma vaga nos torneios nacionais em 2025”, declarou o técnico do Independência, Eric Rodrigues.

Luta contra o rebaixamento

Na última colocação do grupo A com um 1 ponto, o Andirá vai lutar contra o rebaixamento. A equipe precisa vencer o Vasco na última rodada e torcer por combinações de resultados para tentar escapar.

Classificação do grupo A

1º Rio Branco 10 Pts

2º Independência 8 Pts

3º Vasco 6 Pts

4º Atlético 4 Pts

5º Adesg 3 Pts

6º Andirá 1 Pt

Próximos jogos

Andirá x Vasco

Galvez x Humaitá

Na terça, 2, a partir das 16 horas, no Florestão

Phd Esporte Clube

Foto Jhon Silva

