“Meus pais moram aqui no ramal há 70 anos, numa comunidade que há décadas vinha sendo ilhada, e hoje, graças a Deus e ao governador Gladson Cameli, alcançamos essa conquista, que não tem preço”, disse Gerbson Santana, morador do Ramal Mário Lobão, que em dezembro de 2023, viu um sonho finalmente se tornar realidade: a Ponte Frei Paolino Baldassari, em Sena Madureira.

Ponte Frei Paolino Baldassari é um símbolo do compromisso contínuo com o bem-estar e o desenvolvimento. Foto: Pedro Devani/Secom

Integrando o Primeiro e Segundo Distrito da cidade, a ponte sobre o Rio Iaco tem extensão de 232 metros, e hoje reduz uma distância que antes era feita via terrestre, pela BR-364, ou por catraia, atravessando o rio.

Com trabalhos supervisionados pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), o investimento para essa obra histórica foi de R$ 36 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, em que R$ 20 milhões foram destinados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

Em menos de dois anos

Em março, os agentes técnicos da Construtora Cidade trabalharam na concretagem da segunda viga longarina pré-moldada, fabricada no escoramento aéreo do lado oeste da ponte, localizado no centro da cidade. Em maio, chegaram as primeiras peças da treliça lançadeira que faria o lançamento das vigas pré-moldadas da ponte sobre o Rio Iaco.

Em julho, a obra recebeu as primeiras peças da treliça. No total, foram colocadas 20 vigas, sendo que a 19ª foi sendo armada. Além disso, as vigas foram içadas e os trabalhos de lançamento seguiram no lado do Segundo Distrito.

Em setembro, os trabalhadores do consórcio finalizaram o lançamento das 20 vigas longarinas pré-moldadas (estrutura longa onde foi apoiado o tabuleiro da ponte), atingido em 73,45% de execução na obra da ponte. Em outubro, as equipes concluíram a fase de colocação e concretagem das lajes; trabalharam na montagem dos guarda-rodas para, em seguida, executar a instalação dos guarda-corpos nos dois lados da estrutura, a fim de evitar acidentes e trazer maior segurança aos pedestres.

Em novembro, foi realizada a pavimentação asfáltica da Segunda Ponte de Sena Madureira. Em 19 dezembro de 2023, a construção foi entregue, concretizando o anseio da população sena-madureirense.

Unindo instâncias do poder para o bem da população

No dia da inauguração da ponte, o governador do Acre, Gladson Cameli, frisou a importância de proporcionar dignidade à população.



“Isso aqui é compromisso em mudar a vida das pessoas. O trabalho conjunto entre Estado, prefeitura e a Assembleia Legislativa foi o que tornou a realização desse sonho da população possível. Agradeço também à nossa vice-governadora Mailza Assis, que tem desempenhado um trabalho importante no Estado”, afirmou o governador.

“Antes, eu só atravessava para o Primeiro Distrito de catraia, que era inseguro. Com a ponte, temos segurança e atravessamos com facilidade entre os dois distritos”, contou Maria Freire, moradora do bairro São Francisco, no Segundo Distrito da cidade.



Como Maria, mais de 2.500 residentes no Segundo Distrito de Sena Madureira foram beneficiados com a ponte. Durante a construção, foram criados 130 postos de trabalho e cerca de 90% da mão de obra utilizada na construção foi realizada por moradores do município, o que possibilitou que a ponte fosse entregue em menos de dois anos.

“Mais uma promessa cumprida pelo governador Gladson Cameli, a segunda ponte de Sena é um sonho concretizado para as famílias”, afirma a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O legado da ponte

A inauguração da Ponte Frei Paolino Baldassari, sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira, marca não apenas a realização de um projeto de infraestrutura vital, mas também um marco na vida da comunidade local.

Após anos de espera e isolamento, os moradores do Ramal Mário Lobão e de bairros como São Francisco e Santa Teresinha agora desfrutam da conexão segura entre os distritos, graças ao empenho do governador Gladson Cameli e da colaboração entre diferentes esferas do governo.

Além de encurtar distâncias físicas, a ponte representa mais acesso ao progresso social e econômico, oferecendo novas oportunidades e promovendo a conexão entre os habitantes da região, o que torna a obra um símbolo tangível do compromisso contínuo com o bem-estar da população e o desenvolvimento de Sena Madureira.

Quando as ofertas de saúde pública eram reduzidas, o frei contribuiu com a comunidade sena-madureirense ministrando, para a população, preparados de medicina da floresta, que aprendeu com os povos tradicionais, e também com viagens missionárias ao interior do município, celebrando missas, “desobrigas”, missões religiosas e demais compromissos clericais.

Ao nomear a estrutura em homenagem à figura emblemática do frei, o Estado prestou um tributo justo a um líder espiritual e social, cujo legado continua a inspirar gerações.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: Pedro Devani/Secom

Foto: Neto Lucena/Secom

