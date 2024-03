O jornal La Vanguardia, da Espanha, informou nesta terça-feira (26/3) que o jogador Daniel Alves conseguiu com um grupo de amigos o empréstimo de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) para pagar a fiança e deixar a prisão em Barcelona após 14 meses.

A publicação espanhola não revelou o nome dos amigos, mas disse que algum jogador pode ter auxiliado financeiramente o ex-atleta da Seleção Brasileira. “A advogada Inés Guardiola liderou uma equipa que se encarregou de angariar o dinheiro em diversas frentes. Eles confiaram no apoio da família de Neymar, que desistiu após pressão dos patrocinadores. Não conseguiram que nenhuma das entidades bancárias em que Alves tem capital lhe concedesse um empréstimo. Também não poderiam utilizar os mais de seis milhões de euros que a Agência Tributária já devolveu, mas que ainda não estão disponíveis. Por fim, um grupo de amigos, entre os quais poderia haver um jogador de futebol ativo, contribuiu com dinheiro até atingir o valor que na segunda-feira às 12 horas foi depositado na conta judicial”, publicou o La Vanguardia.

Por outro lado, o jornalista catari Mabkhout Al Marri bancou que foi o meia holandês Memphis Depay quem depositou o valor milionário ao brasileiro. Os dois jogaram juntos no Barcelona em 2021. Depois disso, ficaram amigos. O advogado de Depay negou a informação, em contato com a imprensa europeia.

Apesar de ter patrimônio 60 vezes maior que o valor da fiança, Daniel Alves está com bens penhorados devido a um processo judicial aberto pela ex-esposa Dinorah Santana.

O processo que impossibilita a movimentação do dinheiro de Daniel Alves no Brasil é referente à pensão alimentícia dos dois filhos do jogador com Dinorah Santana. No entanto, o bloqueio não atinge o patrimônio integral de Daniel Alves. “Todo e qualquer bloqueio está limitado ao valor da ação, sendo desarrazoada a notícia amplamente divulgada, de bloqueio integral do patrimônio do Daniel Alves no Brasil e na Espanha, não sendo possível divulgar maiores informações acerca do caso, uma vez que o mesmo tramita em segredo de justiça”, declarou a advogada Izabel Bajjani, representante de Dinorah Santana, ao Ge.

