Na manhã desta terça-feira (26) a presidente da câmara municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, participou da entrega de cestas básicas do programa prato solidário, desenvolvido pela prefeitura através da secretaria de cidadania e assistência social.

Em sua fala, a presidente destacou a importância do programa no combate à fome e a desigualdade social no município, e salientou que a câmara municipal é parceira de iniciativas como essa.

“São eventos como esse que nos sentimos felizes em participar, tendo em vista que estamos testemunhando a população mais carente sendo beneficiada e tenho um olhar especial por parte do poder público. Parabéns ao prefeito Mazinho Serafim e ao secretário Daniel Herculano pela iniciativa”, disse.

A entrega ocorreu na sede da secretaria de cidadania, e também contou com a presença dos vereadores Alípio Gomes, Sidiney Araújo, e Raimundo dos Anjos. Além do prefeito Mazinho Serafim, e outras autoridades locais.

Assessoria

