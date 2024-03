O acreano Danilo Vaz (RBR Racing) começa a disputar neste sábado, 23, em Barra Bonita, no interior de São Paulo, o Giro do Interior. A volta terá as maiores promessas do ciclismo brasileiro em todas as categorias de base.

“Vai ser uma competição difícil e muito importante. Estou muito confiante e quero lutar pelo título”, disse Danilo Vaz.

Duas provas

O Giro do Interior começa com as provas contra o relógio e circuito, neste sábado, e estrada, no domingo.

“São provas fortes, mas fiz um bom período de preparação. Terei uma temporada desafiadora, mas o meu objetivo é me colocar entre os melhores do Brasil”, afirmou o ciclista acreano.

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram