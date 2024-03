Três indivíduos presos, duas armas de fogo e entorpecentes apreendidos e um mandado de prisão cumprido em duas corrências em locais diferentes, na noite desta quinta-feira, 21, na área do 2° Batalhão da Polícia Militar.

A primeira ocorrência foi na rua Tancredo Neves, bairro Belo Jardim I, onde agentes da Polícia Civil solicitaram apoio da Polícia Militar para prender um suspeito de envolvimento numa tentativa de homicídio ocorrida no dia 20 deste mês, tendo ele um mandado de prisão em seu desfavor.

Ao chegarem ao local, os militares se deparam com os policiais civis que já haviam feito a abordagem ao indivíduo que, segundo informações, estaria portando uma arma de fogo, porém, ainda não localizada. Por meio de uma varredura conjunta a arma foi encontrada.

A segunda ocorrência se deu na rua Padre José, no bairro Triângulo, onde dois indivíduos, ao perceberem a presença de duas viaturas policiais, empreenderam fuga, sendo que um deles jogou uma arma de fogo sobre uma casa. Ato contínuo, os militares seguiram os suspeitos e lograram êxito em abordá-los, bem como apreenderam a arma de fogo, um revólver calibre .38 com dez munições de mesmo calibre, além de maconha, skank e cocaína.

Todos receberam voz de prisão, sendo em seguida conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram