Villa City, de Manuel Urbano, e Assermurb iniciaram suas caminhadas no Campeonato Estadual de Futsal Feminino com vitórias no último sábado, 16, no ginásio Álvaro Dantas.

O Villa City goleou o time da Cidade do Povo por 9 a 0 e a Assermurb derrotou o Vênus, de Sena Madureira, por 2 a 1.

“Conseguimos fechar um torneio com 20 equipes e isso significa muito para o esporte feminino. Precisamos seguir realizando grandes eventos”, comentou Marcelo Fontenele, um dos coordenadores da competição.

Ney Amorim garantiu

Durante a abertura do Campeonato Estadual, o secretário Adjunto de Esportes, Ney Amorim, garantiu uma temporada com muitos investimentos e eventos.

“Estamos iniciando o Estadual e iremos trabalhar para melhorar o esporte em todos os municípios. Esse é um trabalho importante para o governo do Estado”, disse Ney Amorim.

Próximos jogos

Acre Esporte x Calafate

Glória x Mônaco

Na terça, 19, a partir das 18h45, no ginásio Álvaro Dantas.

