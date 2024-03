Após o incêndio ocorrido no sábado, 16, atendimentos para elaboração de boletins de ocorrência e requisição de perícias criminais voltaram a ser realizados na Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, a partir das 18h deste domingo, 17. O serviço do cartório central-coordenação também foi retomado, porém, as prisões em flagrante estão sendo encaminhadas para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), localizada na Via Chico Mendes.

O incidente afetou a sala que abriga o cartório da delegacia, ou seja 5% do prédio, causando alguns danos. Felizmente, não houve vítimas.

Após o ocorrido, a Direção-Geral da Polícia Civil empreendeu vistorias e averiguações durante todo o domingo para investigar as causas do incêndio, especialmente o trabalho de complementação da perícia no local.

O delegado-geral, Henrique Maciel, assegurou que todas as providências estão sendo tomadas para garantir que os trabalhos sigam sua ordem normal. “A partir desta segunda-feira, 18, uma intervenção será realizada nas áreas afetadas, incluindo reparo total no telhado, na parte elétrica e na pintura, visando à recuperação das instalações”, informou.

Maciel ressalta ainda que a Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança e o bom funcionamento das delegacias, buscando sempre oferecer um serviço de qualidade à comunidade e aos seus policiais.

Por Marcelo Torres- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Ascom/PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram