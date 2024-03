Nesta tarde, 18, um avião de pequeno porte que seguia para Santa Rosa do Purus caiu próximo à pista de pouso de Manoel Urbano, no interior do Acre. O incidente resultou em cinco pessoas gravemente feridas e uma vítima fatal.

Equipes de resgate e agentes policiais já estão no local para prestar socorro às vítimas. Um vídeo gravado momentos após o acidente revela intensa fumaça na área.

Estamos acompanhando o desdobramento dessa tragédia e traremos mais informações assim que estiverem disponíveis.

