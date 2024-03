O ex-prefeito de Tarauacá Vando Torquato protocolou nesta segunda-feira, 18, pedido de legenda no Partido Progressista (PP) para ser submetido à convenção municipal da sigla com vistas à eleição municipal deste ano. O documento foi entregue aos Diretórios Municipal e Estadual, segundo a assessoria do político.

Em dezembro passado, o PP de Tarauacá anunciou a pré-candidatura ao cargo do também ex-prefeito Rodrigo Damasceno, depois que Torquato entrou em tratativas com o PSD, do senador Sérgio Petecão, para se transferir para a agremiação.

Petecão já garantiu que o PSD está aguardando a desfiliação de Vando do PP, que ainda não se manifestou formalmente sobre o assunto.

“Por enquanto, ainda estou filiado ao PP, por isso protocolei requerimento informando que sou pré-candidato ao cargo de prefeito de Tarauacá. Tenho direito à legenda, como qualquer outro filiado, por isso já comuniquei aos Diretórios Municipal e Estadual que meu nome será submetido ao crivo da Convenção Municipal, em julho. Estou aguardando resposta formal dos diretórios”, disse Torquato.

De acordo com o Estatuto Partidário do PP, o órgão que delibera e define os nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores é a Convenção Municipal.

O impasse poderá levar as duas pré-candidaturas, de Damasceno e Torquato, para o enfrentamento em Convenção Partidária, prevista para os meses de julho e agosto.

Raimari Cardoso- ac24horas

