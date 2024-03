O Rio Branco derrotou o Andirá por 1 a 0 neste sábado, 16, no Florestão e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual. O atacante Vytinho marcou o gol do Estrelão ainda no primeiro tempo.

Jogou abaixo

O técnico Vaguinho Santos montou o Rio Branco com três zagueiros por causa da ausência do lateral Índio, suspenso. A equipe abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas sentiu o jogo na segunda etapa.

“O mais importante foi a vitória. A equipe se dedicou ao máximo e ficamos mais próximos da classificação”, comentou o lateral Querobino.

Contra o rebaixamento

A derrota deixou o Andirá na 5ª colocação do grupo A com 1 ponto. Faltando dois jogos para o fechamento da participação no primeiro turno, a meta do Morcego passa a ser contra o rebaixamento.

Classificação do grupo A

1º Rio Branco 9 Pts

2º Independência 4 Pts

3º Atlético 3 Pts

4º Adesg 2 Pts

5º Andirá 1 Pt

6º Vasco 0 Pt

Próximos jogos

Vasco x Adesg

Atlético x Independência

Na terça, 19, a partir das 15 horas, no Florestão

PHD Esporte Clube

Foto Jhon Silva

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram