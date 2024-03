Um homem, de 52 anos, foi morto com um tiro no peito após ter a casa invadida em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A vítima fazia um churrasco com a esposa e amigos no momento do assalto e pegou uma faca para tentar se defender, mas acabou baleada por um dos bandidos.

O latrocínio aconteceu na noite de sábado (15) e foi registrado pelo circuito de segurança da residência. Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens — um deles encapuzado e o outro de boné — passam na frente do imóvel e pulam o muro. Um deles está armado com uma faca e o outro, com um revólver.

Um vídeo feito por outro ângulo mostra o criminoso com faca ameaçando o homem, que estava no quintal. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima teria ouvido uma gritaria dentro da residência, onde o segundo assaltante estava rendendo sua esposa e a de seu colega, e tentou se dirigir ao local com uma faca de churrasco.

O criminoso viu que o homem estava armado e atirou contra ele. O tiro atingiu o abdômen. A dupla foge logo em seguida, levando o celular de uma das vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Itanhaém, que faz diligências para identificar e prender os envolvidos.

SBT News

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram