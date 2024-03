O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Polícia Civil do Acre (PCAC), informa que na noite deste sábado, 16, houve incêndio em uma das salas da Delegacia Central de Flagrantes (Defla), em Rio Branco. No momento no sinistro não havia preso nas celas e nenhum outro cidadão ou policial ficou ferido.

Peritos criminais da Polícia Civil já foram acionados para investigar o motivo do incêndio e o grau de comprometimento das salas. Até o momento, o que se sabe é que apenas 5% do prédio foi atingido pelo incêndio, havendo necessidade de pequenas intervenções.

Por enquanto, os atendimentos de flagrante foram transferidos momentaneamente para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), localizada na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito da capital, mas a partir das 18 horas deste domingo, as ocorrências já passarão a ser recebidas na Defla. O cartório central continua funcionando normalmente.

Por fim, o governo informa que na segunda-feira, 18, serão iniciadas as intervenções no prédio da Defla, e no menor espaço de tempo, a delegacia voltará a funcionar em plenas condições.

Secretário de Segurança

José Américo Gaia

José Henrique Maciel

Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre

