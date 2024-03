Atlético de Madrid e Amigos do Quinarí decidem nesta sexta, 15, a partir das 20 horas, no ginásio Álvaro Dantas, o título do Campeonato Juntos e Misturados de Futsal. As duas equipes chegam invictas na final e quem vencer receberá um prêmio de 3 mil reais.

Sem favorito

Os dois times se enfrentaram na fase de classificação e a partida terminou empatada por 3 a 3.

“São duas equipes fortes e a final vai ser equilibrada. Precisamos potencializar as garotas da nossa equipe para podermos aumentarmos a nossa chance de conquista o título”, disse o ala do Atlético de Madrid, Matheus Ceará.

Terceiro lugar

Na disputa do terceiro lugar, o Calafate joga contra o Mônaco. A equipe vencedora recebe um bônus de R$ 400.

“Vamos distribuir mais de cinco mil em prêmios. A competição foi bem disputada desde o início e certamente teremos dois grandes jogos para fechar o torneio”, comentou o presidente da Superliga Acreana de Futsal, Rafael do Vale.

