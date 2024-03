No bairro Seis de Agosto, localizado em Rio Branco, dois deslizamentos de terra causados pela rápida vazante das águas após a enchente resultaram na destruição de duas casas, deixando os moradores apenas com as roupas do corpo. Além disso, o Restaurante Quintal do Osvaldo teve parte de seu terreno afetado pelo mesmo evento.

Felizmente, não houve feridos nessas ocorrências, porém, o bairro tem sido um dos mais afetados por deslizamentos e outros acidentes similares desde a baixa da enchente na capital acreana. O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, explicou que esses eventos são causados pela rápida vazante das águas combinada com o solo encharcado da região.

A Defesa Civil identificou que oito bairros estão em risco de desmoronamentos semelhantes, incluindo Cidade Nova, Quinze, Cadeia Velha, Base, Ayrton Senna, Aeroporto e Triângulo, além do Seis de Agosto. A situação ressalta a necessidade de medidas preventivas e de assistência aos moradores afetados por esses desastres naturais.

Por AcreOnline.net

