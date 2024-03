A Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou, por meio de nota assinada pela secretária Nabiha Bestene, que as aulas da rede municipal de ensino, serão iniciadas a partir do dia 18 de março, segunda feira próxima. A nota reforça a importância de se iniciar o ano letivo na capital acreana.

Veja nota na íntegra

Tendo em vista que, após o período de enchente do Rio Acre, quando as famílias atingidas começam a retornar para suas casas, com apoio e assistência da Prefeitura de Rio Branco, e considerando a necessidade de iniciar o ano letivo de 2024 nas unidades educativas da municipalidade, é que comunicamos a todos os pais, responsáveis e demais interessados que as aulas serão iniciadas no dia 18 de março de 2024, segunda-feira, na Rede Municipal de Educação.

Nabiha Bestene Koury

Secretária Municipal de Educação

Assecom Prefeitura

