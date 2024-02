O governador Gladson Cameli anunciou na manhã deste domingo, 25, uma ação emergencial para enfrentar as enchentes que assolam diversos municípios acreanos. Em contatos feitos pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, estes se colocaram à disposição do governador para oferecer ajuda. Uma visita para acompanhar as enchentes dos rios acreanos e organizar ações está sendo planejada em breve.

Ele ressaltou que toda a estrutura do governo do Estado está à disposição das prefeituras de Tarauacá, Assis Brasil, Plácido de Castro e Jordão neste momento difícil.



A cidade de Jordão, especialmente afetada pela cheia do Rio Tarauacá, recebeu insumos essenciais no sábado, 24, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Com cerca de 40% da área urbana comprometida e o hospital de referência inundado, a população local enfrenta uma situação crítica. O secretário de saúde do Acre, Pedro Pascoal, esteve pessoalmente na cidade para coordenar a entrega de suprimentos, destacando a importância do apoio neste momento difícil.



Assis Brasil também decretou Situação de Emergência, enquanto na capital, Rio Branco, o Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento, atingindo 15,46 metros neste domingo, 25. Ainda no último sábado, 24, o governador Cameli visitou pessoalmente os pontos de transbordamento em Rio Branco e nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, levando donativos e reforçando o compromisso do governo com a região.

A tendência, segundo institutos de acompanhamento ambiental, é de aumento das águas, agravando a situação nos municípios ainda nos próximos dias.

“Estamos mobilizando todos os recursos do Estado para enfrentar essa situação crítica. Nossa prioridade é garantir o suporte necessário aos municípios afetados. Agradeço o apoio do governo federal e reforço nosso compromisso com a população acreana. Estamos unidos para superar essa adversidade juntos”, declarou o governador.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Pedro Devani/Secom

