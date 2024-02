Um grave acidente de trânsito deixou Wherles Emanuel Freitas Rocha, de 27 anos, e Ranna Brenda Costa de Souza, de 26 anos, gravemente feridos na manhã deste domingo, 25, nas proximidades das Mangueiras, no km 6, da Rodovia AC-40, no município de Senador Guiomard distante 27 km de Rio Branco. Eles são filho e nora do ex vice-governador Major Rocha.

Segundo informações de Rocha, que também estava com o grupo de motoqueiros com o filho e nora, relatou que eles se dirigiam de Capixaba para Rio Branco e no trajeto, próximo ao depósito da empresa Gazin, o filho perdeu o controle da motocicleta ao fazer uma curva, invadindo a pista contrária e colidiu frontalmente com um veículo Fiat, de cor marrom.

Com o impacto, Emanuel sofreu fratura de fêmur nas duas pernas, fratura no quadril e no punho, enquanto Ranna teve um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e fratura exposta no fêmur direito.

Amigos e o ex vice Governador, presentes no local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que enviaram duas ambulâncias. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Wherles Emanuel e Ranna ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde grave.

A Polícia de Trânsito esteve no local para coletar informações, isolando a área para a perícia. Após os procedimentos, os veículos foram removidos, e a pista foi liberada.

Por Davi Sahid- ac24horas

