José Ribamar, 38 anos, desapareceu ao tentar salvar sua filha durante o naufrágio de uma embarcação no Rio Purus, em Sena Madureira, na última sexta-feira.

A tragédia ocorreu quando a canoa, transportando oito pessoas, a maioria delas crianças, virou devido a uma correnteza agitada.

Enquanto outras embarcações resgataram as crianças com ferimentos leves, o corpo de José Ribamar foi encontrado boiando nas águas do rio, enquanto sua filha permanece desaparecida.

Por AcreOnline.net

