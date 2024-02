Amigos do Quinarí e Atlético de Madrid estão nas semifinais do Campeonato Juntos e Misturados de Futsal. A equipe dos Amigos do Quinarí goleou o Nacional por 10 a 4 nessa sexta, 23, no ginásio Álvaro Dantas. Na outra partida da rodada, o Atlético de Madrid “atropelou” o Villa por 14 a 2.

Semifinais na sexta

O departamento técnico da Superliga Acreana de Futsal (SAF) programou para sexta, dia 1º, as semifinais do Juntos e Misturados.

Mônaco e Amigos do Quinarí decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal o Atlético de Madrid enfrenta o Calafate.

