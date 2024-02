O departamento de competições da CBF divulgou na última sexta, 9, as datas e os horários dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O Rio Branco vai enfrentar o CRB, de Alagoas, no dia 21 deste mês, às 19h30 (hora Acre). O Humaitá entra em campo contra o Sampaio Corrêa, do Maranhão, no dia 28, às 19h30 (hora Acre).

Mudança na tabela

As competições nacionais são prioridade no calendário e por isso a estreia do Rio Branco no Campeonato Estadual terá a sua data alterada. O Estrelão tem o primeiro jogo programado contra o Atlético para o dia 20 deste mês, no Florestão.

Rio Branco e Humaitá

Rio Branco e Humaitá farão os seus confrontos contra CRB e Sampaio Corrêa precisando vencer. No duelo único, as equipes visitantes têm a vantagem de jogar pelo empate.

