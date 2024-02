O corpo da vítima foi encontrado com facadas no pescoço, dentro de um carro na garagem

Espanha – Um adolescente, 15, confessou ao Ministério Público ter matada a própria mãe. “Peguei numa faca e cortei-lhe a garganta”, assumiu o rapaz.

O caso aconteceu na Espanha, na quarta-feira (7). De acordo com o depoimento do suspeito, a vítima teria o insultado e batido com a mão na cala dele várias vezes após ela receber as notas escolares.

O adolescente também contou que a mãe o agarrou pelo pescoço e nesse momento, o irmão dele, de 13 anos, pulo em cima da mulher para que ela largasse o filho mais velho.

As informações da Telecinco são de que a mulher caiu e foi quando o suspeito pegou uma faca e cortou a garganta dela. “Tirámos a roupa dela e também a nossa porque estava manchada de sangue. Limpamos tudo e colocamos a roupa num recipiente”, afirmou ele.

Fonte: D24am

