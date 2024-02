Uma jovem, de 25 anos, foi espancada pelo irmão, na noite da última sexta-feira (8), na avenida Raimundo Cantuária, bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho.

A vítima disse aos policiais que estava em casa, quando o irmão, de 22 anos, chegou furioso, dizendo que a jovem teria batido no filho dele.

Com raiva, o agressor pegou a irmã pelos cabelos, a agrediu brutalmente e jogou no meio da rua. A jovem, que estava apenas com uma toalha, caiu nua no meio da via.

O agressor ainda agrediu a vítima usando um pedaço de madeira e fugiu.

Aos policiais que atenderam a ocorrência, a jovem disse que possui uma medida protetiva contra o irmão, por conta de agressões anteriores.

