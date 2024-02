O time do Calafate venceu o Borussia por 6 a 3 nessa quinta, 8, no ginásio Álvaro Dantas, e começou com vitória em busca do bicampeonato no Campeonato Juntos e Misturados de futsal.

“Temos uma equipe guerreira e o nosso objetivo é tentar o título”, comentou a ala Denise.

Na outra partida da rodada, o Flamenguinho bateu o Mônaco por 5 a 4 com o confronto sendo decidido no minuto final.

Sem rodada

Segundo o presidente da Superliga Acreana de Futsal(SAF), Rafael do Vale, a competição não terá rodada na terça, 13, e retorna somente na quinta, 15.

“Não vamos realizar a rodada no Carnaval. Essa parada estava prevista”, explicou o dirigente.

