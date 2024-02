O mundo do futebol brasileiro vive uma tensão estranha ao esporte. O experiente jogador Daniel Alves está no banco dos réus, acusado de assédio sexual. O julgamento, que chegou ao seu terceiro dia, tem um elemento relevante: gravações acidentais de uma câmera corporal de um policial durante a noite da denúncia.

O acidente que pode ser decisivo

Um policial, integrante da equipe que atendeu ao chamado na discoteca Sutton na noite de 30 de dezembro de 2022, acabou tendo sua câmera de peito acionada acidentalmente durante o trajeto para o local. Notando o ocorrido apenas algumas horas depois, a câmera, no entanto, havia gravado as primeiras declarações da mulher que acusa o famoso lateral-direito do futebol brasileiro.

O que dizem as gravações

Embora este conteúdo ainda não tenha sido tornado público, fontes próximas ao caso afirmam que o material capturado poderia ser uma peça-chave no julgamento. Mas por enquanto, o que realmente aconteceu naquela noite e quais elementos podem ser determinantes para a decisão do caso ainda são um segredo de justiça.

O futuro de Daniel Alves

Daniel Alves, que fez uma carreira brilhante na Europa, tem sua reputação e carreira em jogo. Se condenado, o jogador poderia enfrentar uma série de consequências, que vão desde a perda de patrocinadores até uma possível suspensão no futebol.

O outro lado

A defesa de Daniel Alves nega as acusações e afirma que confia plenamente na justiça. Diz também que o jogador está focado no seu trabalho. Sob a hashtag #TodosComDaniel, uma campanha de apoio ao craque foi iniciada por fãs e colegas de profissão nas redes sociais.

