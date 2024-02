O departamento de competições da CBF confirmou para o dia 29 deste mês, às 16 horas, no Florestão, o confronto entre Galvez e Real, de Roraima, pela 1ª fase da Copa do Brasil Sub-17. As duas equipes farão um duelo único e quem vencer avança no torneio nacional. Se a partida terminar empatada, o classificado será definido nas cobranças de penalidades.

Intensificar preparação

O técnico Ico vai intensificar os trabalhos técnicos e táticos em busca do melhor futebol para a estreia na Copa do Brasil.

“A equipe vem evoluindo, mas precisamos seguir trabalhando forte para chegarmos nas melhores condições”, afirmou o treinador.

Ingressos definidos

Os ingressos para Galvez e Real irão custar R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 a meia entrada. A diretoria do Imperador prepara uma promoção com objetivo de ter um grande público no Florestão.

