O jovem Kauan Silva, de 19 anos, teve a casa invadida e foi morto com vários tiros na tarde desta terça-feira (6), na rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, tres homens ainda não identificado chegaram no local em duas motocicletas e invadiram a residência da vítima. Kauan estava na sala assistindo televisão quando foi surpreendido pelos criminosos, que de posse de armas de fogo, dispararam várias vezes contra o jovem, que atingiu por quatro tiros no peito e um no ombro. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Kauan.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2º Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos acusados de executar Kauan, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

Todos os detalhes foram colhidos por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e os casos serão investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ithamar Souza – Na Hora da Notícia

