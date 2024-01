O Rio Branco concluiu nessa segunda, 29, a negociação do atacante Joãozinho com o Emirates Club, dos Emirados Árabes. O atleta chegou no Estrelão no início de 2023 para atuar na lateral, mas foi um dos melhores jogadores do elenco como atacante.

“Fechamos a negociação. O Joãozinho é jogador do Emirates e o Rio Branco tem 30% de uma negociação futura. Quando iniciamos as conversas essa era a nossa proposta e felizmente conseguimos”, comentou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Abrir mercado

Segundo Valdemar Neto essa é mais uma negociação importante para o Rio Branco visando abrir mercado.

“O futebol hoje é feito desta maneira onde todos ganham. O Rio Branco precisa dessas negociações para gerar recursos e aumentar o seu poder de investimento, avaliou o dirigente.

por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram