Depois de uma excelente temporada no Sub-17 e 20 do Fluminense, o goleiro acreano Antônio Carlos (Carlinhos), 17, revelado no Andirá, recebeu uma proposta e será atleta profissional do Tricolor a partir da atual temporada.

“O Fluminense ofereceu um contrato de atleta profissional para o Carlinhos por duas temporadas. Ele irá receber um aumento salarial e também é o reconhecimento pelas grandes atuações da temporada”, disse Kinho Brito, responsável pela negociação entre o Morcego e o Tricolor.

Mais responsabilidade

Carlinhos jogou sete competições na temporada de 2023, sendo titular no Sub-17 e primeira opção no Sub-20.

“Meu objetivo é ser goleiro do time profissional do Fluminense. Esse é mais um passo dentro do Tricolor, mas também aumenta a minha responsabilidade. Vou seguir trabalhando duro em busca dos objetivos coletivo e individual”, disse Carlinhos ao phdesporteclube.com.br

Férias em Rio Branco

Após a participação na Copa São Paulo 2024, Carlinhos passa alguns dias de férias em Rio Branco. O atleta faz treinamentos para voltar próximo da forma ideal para a atual temporada.

