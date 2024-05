O trânsito no estado do Acre continua ceifando vidas, muitas vezes resultando em fatalidades ou deixando sequelas graves para o resto da vida. Na noite da última sexta-feira,10, dois jovens que trafegavam em uma motocicleta no município de Brasileia, no interior do estado, colidiram com um carro Corolla na rua Antônio Ribeiro.

Ambos ficaram gravemente feridos, com vários cortes e escoriações pelo corpo. Segundo informações, eles permaneceram caídos ao solo por vários minutos, aguardando o serviço de atendimento móvel do SAMU para receberem os primeiros socorros. Em seguida, foram encaminhados para a unidade de saúde da cidade.

Os jovens foram identificados como Pablo Rodrigo, de 25 anos, e o adolescente William Ricardo, de 15 anos, estavam trafegando em uma moto modelo Honda/Biz. O motivo do acidente está sendo investigado pela polícia de trânsito daquele município.

Por Acreonline.net.

