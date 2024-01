As equipes Sub-14 e 16 do Santa Cruz seguem caminhando juntas em busca do título da Copa Eco Mercosul em Rancharia, no interior de São Paulo.

A Capivara, no Sub-14, venceu o Super Craque Grêmio, do Rio Grande do Sul. O Santinha, Sub-16, empatou por 1 a 1 com a Escolinha João Ramalho, de São Paulo, e nas penalidades garantiu a vaga ao vencer por 5 a 4.

Disputa das quartas

As partidas da fase de quartas de final da Copa Eco Mercosul serão realizadas neste sábado, 27. A equipe Sub-16 joga contra o Academia Futebol Clube, do Mato Grosso, às 6h30 (hora Acre). O time Sub-14 enfrenta o Fábrica de Craques, do Paraná, a partir das 7h50 (hora Acre).

Por PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

