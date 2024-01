Um homem, ainda não identificado, foi torturado e executado na última sexta-feira (26) no Km 5, do ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. Vítima estava com os pés e as mãos amarradas, e em avançado estado de decomposição.

De acordo com informações, a vítima foi encontrada por moradores da área que acionaram a polícia. O corpo estava em estado avançado de decomposição e com aparentes marcas de tortura.

Segundo a equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC), somente uma perícia detalhada poderá apontar se homem foi executado a tiros, arma branca ou morreu em consequência das agressões.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e o crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

Fonte: D24am

