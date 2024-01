Rio Branco e Galvez disputam no sábado, 27, às 16 horas, no José de Melo, um amistoso como preparação para a disputa do Campeonato Estadual. As duas equipes estão entre as favoritas para a conquista do título em 2024.

Teste importante

O técnico Vaguinho Santos classificou como muito importante para o Rio Branco o duelo amistoso.

“Estamos montando a equipe e formatando o jeito de jogar. Vamos montar a equipe com os atletas que estão trabalhando desde o início”, comentou o treinador.

Jobson fora

O atacante Jobson, com uma lesão no púbis, está fora do amistoso. O atleta vem realizando tratamento em dois períodos e o objetivo é colocá-lo em condições para a estreia no Estadual no dia 20 de fevereiro contra o Atlético, no Florestão.

